鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.5億美元，TKO(TKO)24小時漲幅達4.98%

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 17:15

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24小時漲幅：TKO(TKO)24小時漲幅4.98%；DAR(DAR)24小時漲幅3.59%；CRV(CRV)24小時漲幅3.67%。

24小時跌幅：ApeCoin(APE)24小時跌幅15.8%；PEOPLE(PEOPLE)24小時跌幅15.5%；GMT(GMT)24小時跌幅10.7%。

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近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅13.1%；Nuls(NULS)近一週漲幅11.7%；Flamingo(FLM)近一週漲幅6.52%。