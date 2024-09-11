盤中速報 - LUNA大漲13.78%，報0.39美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 02:35
LUNA(LUNA)在過去 24 小時內漲幅超過13.78%，最新價格0.39美元，總成交量達0.23億美元，總市值2.73億美元，目前市值排名第 99 名。
近 1 日最高價：0.4美元，近 1 日最低價：0.34美元，流通供給量：692,035,055。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.96%
- 近 1 月：-2.43%
- 近 3 月：-38.52%
- 近 6 月：-67.82%
- 今年以來：-59.42%
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