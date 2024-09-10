逾9.1萬起跳！華為余承東：Mate XT成本非常高 隨著良率提升價格有望下降

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-10 16:11

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中國科技大廠華為今 (10) 日下午發表全球首款三折疊手機 Mate XT 非凡大師，售價從 1 萬 9999 人民幣 (約 9.16 萬台幣) 起跳，將在下周五 (20 日) 正式上市販售，不過華為常務董事、終端 BG 董事長、智能汽車解決方案 BU 董事長余承東表示，這款產品成本非常高，但隨著良率提升可能會有下降。

《新浪科技》報導，華為常務董事、終端 BG 董事長、智能汽車解決方案 BU 董事長余承東在新機發表會上公佈了華為 Mate XT 售價，最低 19999 元起售，並介紹新機規格，分為 16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB 三種，價格分別為人民幣 19999 元、21999 元、23999 元。

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華為 Mate XT 非凡大師以其卓越的設計和功能，重新定義了大螢幕體驗，閱讀面積提升兩倍以上，觀影面積同樣翻倍，看圖面積更達到 2.5 倍，無論是瀏覽股票資訊還是小紅書圖文，都能帶來更加沉浸的體驗。

此外，270 度旋轉支架保護殼的設計，讓設備可輕鬆切換至直立螢幕模式，滿足不同使用場景的需求。

另外，華為 Mate XT 非凡大師還搭載了 AI 信息顧問，提供文章摘要、AI 翻譯專家、對照翻譯以及 AI 資深編輯功能，實現自然對話的流暢交流。

在硬體方面，華為 Mate XT 非凡大師內置 5600mAh 的矽碳負極電池，採用三電芯並聯設計，支援 66W 有線快充和 50W 無線快充，確保了持久續航能力。同時，它還支持靈犀通信和天通衛星通話，提供了更強大的通信能力。