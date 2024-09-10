盤中速報 - ORDI大漲8.23%，報29.98美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 22:35
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過8.23%，最新價格29.98美元，總成交量達0.38億美元，總市值6.32億美元，目前市值排名第 59 名。
近 1 日最高價：30.6美元，近 1 日最低價：27.59美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.91%
- 近 1 月：+1.64%
- 近 3 月：-47.66%
- 近 6 月：-60.57%
- 今年以來：-61.75%
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