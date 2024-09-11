盤中速報 - AAVE大漲8.18%，報150.2美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 01:50
AAVE(AAVE)在過去 24 小時內漲幅超過8.18%，最新價格150.2美元，總成交量達0.57億美元，總市值22.20億美元，目前市值排名第 27 名。
近 1 日最高價：151美元，近 1 日最低價：136.2美元，流通供給量：14,929,202。
Aave的前身為2017年推出的ETHLend，是基於以太幣的非託管流動性市場協議，通過智能合約實現去中心化的點對點借貸撮合，用戶可以借出或是借貸各種加密貨幣，出借人將資產存入共享資金池，向市場提供流動性以賺取被動收入，而借款人能夠以超額抵押或無抵押等多種方式借款。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.62%
- 近 1 月：+49.73%
- 近 3 月：+53.85%
- 近 6 月：+10.13%
- 今年以來：+20.26%
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