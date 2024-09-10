惠特8月自結營收月增4.5% EPS -0.93元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-10 17:40

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LED 廠惠特 (6706-TW) 轉型至先進封裝製程受市場關注，股價漲幅過大遭列注意股，今 (10) 日公布 8 月自結稅後虧損 6900 萬元，較去年同期虧損放大，每股虧損 0.93 元，累計前 8 月每股虧損 4.3 元。

惠特 8 月營收 6600 萬元，月增 4.5%、年減 17.95 %；稅前淨損 8500 萬元，較上月、去年同期虧損放大，稅後虧損 6900 萬元，較上月、去年同期虧損放大，每股虧損 0.93 元；累計前 8 月營收 4.76 億元，年減 52%，累計前 8 月每股虧損 4.3 元。

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證交所日前公告，惠特近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達 166.41% ；沖銷成交量及累積周轉率異常，故列為注意股。