鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.61億美元，艾達幣(ADA)24小時漲幅達2.36%
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,730.01美元，24小時漲跌幅+3.13%；以太幣(ETH)現報價格2,338.84美元，24小時漲跌幅+1.35%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.61億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.51億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.39億美元。
24小時漲幅：艾達幣(ADA)24小時漲幅2.36%；GTC(GTC)24小時漲幅2.29%；DAR(DAR)24小時漲幅2.11%。
24小時跌幅：PEOPLE(PEOPLE)24小時跌幅16.9%；FTM(FTM)24小時跌幅13.6%；ApeCoin(APE)24小時跌幅11.4%。
近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅13.1%；Nuls(NULS)近一週漲幅11.7%；Flamingo(FLM)近一週漲幅6.52%。
近一週跌幅：ApeCoin(APE)近一週跌幅44.5%；BinaryX(BNX)近一週跌幅35.9%；DAR(DAR)近一週跌幅32.6%。
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