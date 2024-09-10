search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.61億美元，艾達幣(ADA)24小時漲幅達2.36%

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,730.01美元，24小時漲跌幅+3.13%；以太幣(ETH)現報價格2,338.84美元，24小時漲跌幅+1.35%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.61億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.51億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.39億美元。

24小時漲幅：艾達幣(ADA)24小時漲幅2.36%；GTC(GTC)24小時漲幅2.29%；DAR(DAR)24小時漲幅2.11%。

24小時跌幅：PEOPLE(PEOPLE)24小時跌幅16.9%；FTM(FTM)24小時跌幅13.6%；ApeCoin(APE)24小時跌幅11.4%。


近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅13.1%；Nuls(NULS)近一週漲幅11.7%；Flamingo(FLM)近一週漲幅6.52%。

近一週跌幅：ApeCoin(APE)近一週跌幅44.5%；BinaryX(BNX)近一週跌幅35.9%；DAR(DAR)近一週跌幅32.6%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣區塊鏈比特幣USDC以太幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣56675.993.06%
以太幣2344.292.04%
艾達幣0.34-1.51%
USDC10.00%

延伸閱讀


Empty