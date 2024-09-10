鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.61億美元，艾達幣(ADA)24小時漲幅達2.36%

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 10:15

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24小時跌幅：PEOPLE(PEOPLE)24小時跌幅16.9%；FTM(FTM)24小時跌幅13.6%；ApeCoin(APE)24小時跌幅11.4%。

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近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅13.1%；Nuls(NULS)近一週漲幅11.7%；Flamingo(FLM)近一週漲幅6.52%。