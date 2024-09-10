香港房市「撤辣」半年 房價跌回8年前 大陸買家較高峰銳減近7成

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-10 13:26

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今年 2 月末，香港宣布撤銷長達 14 年的房市「辣招」（防房市過熱強力限制措施）後，房市一度重回火熱，交易明顯轉旺。

但隨著時間推移，市場熱情逐漸冷卻。如今，距離政策頒布已有半年，在大批購買力被消化後，香港房市又重歸冷清。

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據《界面新聞》周二（10 日）報導，據香港土地註冊處的數據顯示，8 月香港整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商鋪、純車位及其他等）註冊量為 4,729 宗，較 7 月衰減 10.1%，寫下近半年來新低。

房價也跌至 2016 年 9 月底時的水準，中原城市領先指數 CCL（中原地產按周統計的房價指數，用來反映房價走勢）最新報 138.68 點，為近 8 年第三低，今年來累計跌 5.79%。

此前，香港「撤辣」後，由於大陸買家在香港購房無需支付大額「辣稅」，吸引大批陸客赴港看房。如今隨著香港房價下跌，去香港買房的大陸買家也越來越少。

中原地產的數據顯示，香港 2 月宣布「撤辣」以後，反映陸客入市情況的「普通話拼音買家」買賣登記數字，一度連升三個月，從「撤辣」前 2 月的 388 宗急增至 4 月的 2,280 宗，涉及金額超過人民幣（下同）272 億元，創下 1995 年有紀錄以來歷史新高。

不過，自 5 月以來，該登記數字已連續下跌三個月，7 月為 723 宗，寫下五個月新低，較 4 月最高峰更是驟降近 7 成，成交金額不到 80 億元。