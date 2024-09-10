鋒魁科技前進捷克考察 搶歐美半導體商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-10 11:10

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鋒魁科技總經理林千惠 8 月下旬受新東向聯盟 (Teala) 邀請，參加台灣半導體產業考察團，前往捷克進行深入考察，探討中東歐及整個歐盟半導體市場的發展潛力。林千惠表示，捷克作為歐洲科技發展的重要樞紐，憑藉其優越的地理位置及高素質人才，為半導體產業鏈提供了理想的發展環境，鋒魁對此充滿期待。

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林千惠特別強調，捷克半導體發展擁有長期的科研基礎，尤其是在材料科學和精密工程領域的技術積累，這使得捷克成為進入歐洲半導體市場的重要門戶。未來若能通過與捷克方產學研的深度合作，鋒魁科技不僅有望能夠從市場面找到切入點，還能借助當地豐富的科研人才資源，加速產品的研發和生產，進一步提升競爭力。

鋒魁此次的國際佈局行動，呼應台灣半導體供應鏈向國際市場進軍的總體趨勢，也展現出公司對全球市場需求的深刻洞察。歐洲市場的高標準和技術要求為鋒魁科技的技術創新提供了廣闊的發展空間，而捷克憑藉其區位優勢和科技實力，將成為鋒魁拓展歐洲業務的理想跳板。

隨著鋒魁在美國和歐洲市場的雙重佈局不斷推進，公司預計將在全球半導體供應鏈中扮演越來越重要的角色，成為台灣半導體全球化趨勢的受益者。林千惠看好，鋒魁科技將繼續加大對創新技術的投資，並與全球各地的合作夥伴緊密合作，力求在競爭激烈的全球市場中保持領先地位。

鋒魁科技一向以技術的創新突破與智能整合作為公司成長的關鍵策略，近期上市的全新智能真空幫浦產品系列也預期可以在歐洲市場擁有巨大的競爭優勢。林千惠說，該系列產品不僅在技術上具備領先優勢，還針對當前半導體製造業面臨的核心需求進行了升級和創新。

鋒魁全新智能真空幫浦擁有三大主要特點，包括智能 6 秒不斷電系統、智能控制系統與客製化綠能節電解決方案，其中，第一項是在系統內置高容量電池組和智能控制器，能夠在電源故障的 6 秒內確保真空幫浦持續運行，避免生產線因電力中斷而停機，保障了工廠的生產效率和設備的穩定性，這在以高可靠性為導向的歐洲市場尤其具有吸引力。