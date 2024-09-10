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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smartsheet公司(SMAR-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 10:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Smartsheet公司(SMAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.25元上修至1.39元，其中最高估值1.42元，最低估值1.37元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.42(1.29)1.692.12.18
最低值1.37(1.23)1.421.72.18
平均值1.39(1.25)1.581.922.18
中位數1.39(1.25)1.581.982.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.22億13.02億15.82億18.95億
最低值11.18億12.70億14.33億16.52億
平均值11.19億12.85億14.82億17.73億
中位數11.19億12.83億14.74億17.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.85-0.95-1.36-1.66-0.78
營業收入2.71億3.86億5.51億7.67億9.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Smartsheet公司(SMAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMAR

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