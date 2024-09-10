鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smartsheet公司(SMAR-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 10:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Smartsheet公司(SMAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.25元上修至1.39元，其中最高估值1.42元，最低估值1.37元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.42(1.29)
|1.69
|2.1
|2.18
|最低值
|1.37(1.23)
|1.42
|1.7
|2.18
|平均值
|1.39(1.25)
|1.58
|1.92
|2.18
|中位數
|1.39(1.25)
|1.58
|1.98
|2.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.22億
|13.02億
|15.82億
|18.95億
|最低值
|11.18億
|12.70億
|14.33億
|16.52億
|平均值
|11.19億
|12.85億
|14.82億
|17.73億
|中位數
|11.19億
|12.83億
|14.74億
|17.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.85
|-0.95
|-1.36
|-1.66
|-0.78
|營業收入
|2.71億
|3.86億
|5.51億
|7.67億
|9.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Smartsheet公司(SMAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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