低至1.88%！中國消費貸爆出「1」字頭地板價
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-10 14:30
中國消費貸成為銀行「暗戰」主戰場，利率爆出「1」字頭地板價，江蘇銀行一款消費貸商品，利率可低至 1.88%。
據《上海證券報》周一（9 日）報導，打開江蘇銀行的消費貸宣傳海報，「冰點價 1.88%」映入眼簾。江蘇銀行宣傳的這款消費貸商品，額度最高可達人民幣（下同）100 萬元，利率可低至 1.88%。
江蘇銀行深圳車公廟支行人員表示，借款人在 9 月 30 日之前支用上述貸款，在享受 2.98% 利率的基礎上，支用期限達 6 個月，即可獲得一張免息券，最長可享 30 天按最低利率 1.88%。
「但並非人人都有機會享受最長 30 天按年化利率 1.88% 計息，申請這款消費貸商品的借款人，還需滿足一系列條件。」江蘇銀行深圳車公廟支行客戶經理說。
以深圳為例，申請人必須是優質企業員工或公務員、事業單位等正式員工，並且繳納深圳公積金及社保的時間需滿一年。最終貸款額度，還必須根據客戶的公積金繳納基數以及負債情況來確定。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，目前中國國內消費處於復蘇階段，銀行消費貸等業務競爭激烈，部分銀行希望以降低利率、創新消費場景等方式，獲得競爭優勢。
近年來市場利率走低，也是帶動消費貸款利率走低原因。「當前市場整體利率中樞下移，銀行間競爭更加激烈，導致消費貸利率持續走低。」融 360 分析師艾亞文說。
除了江蘇銀行，多家銀行正在調整消費貸商品，紛紛推出利率優惠，商品利率可降至 3% 以下。
例如，招商銀行在 9 月 6 日推出「閃電貸」，年化利率低至 2.88% 起。寧波銀行在 9 月 4 日發布利率下降通知，稱即日起至 9 月 10 日，新客首借單利或年化利率最低可至 2.88%。浦發銀行也推出「浦閃貸」，最高額度 50 萬元，1 年期利率 2.95%。
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