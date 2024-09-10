低至1.88%！中國消費貸爆出「1」字頭地板價

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-10 14:30

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中國消費貸成為銀行「暗戰」主戰場，利率爆出「1」字頭地板價，江蘇銀行一款消費貸商品，利率可低至 1.88%。

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江蘇銀行深圳車公廟支行人員表示，借款人在 9 月 30 日之前支用上述貸款，在享受 2.98% 利率的基礎上，支用期限達 6 個月，即可獲得一張免息券，最長可享 30 天按最低利率 1.88%。

「但並非人人都有機會享受最長 30 天按年化利率 1.88% 計息，申請這款消費貸商品的借款人，還需滿足一系列條件。」江蘇銀行深圳車公廟支行客戶經理說。

以深圳為例，申請人必須是優質企業員工或公務員、事業單位等正式員工，並且繳納深圳公積金及社保的時間需滿一年。最終貸款額度，還必須根據客戶的公積金繳納基數以及負債情況來確定。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，目前中國國內消費處於復蘇階段，銀行消費貸等業務競爭激烈，部分銀行希望以降低利率、創新消費場景等方式，獲得競爭優勢。

近年來市場利率走低，也是帶動消費貸款利率走低原因。「當前市場整體利率中樞下移，銀行間競爭更加激烈，導致消費貸利率持續走低。」融 360 分析師艾亞文說。

除了江蘇銀行，多家銀行正在調整消費貸商品，紛紛推出利率優惠，商品利率可降至 3% 以下。