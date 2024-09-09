search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 遠雄(5522)8月營收28.87億元年增率高達89.5％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:15


遠雄(5522-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣28.87億元，年增率89.5%，月增率-12.32%。

今年1-8月累計營收為148.43億元，累計年增率51.67%。

最新價為76.8元，近5日股價下跌-6.04%，相關建材營造下跌-5.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-546 張
  • 外資買賣超：-844 張
  • 投信買賣超：+39 張
  • 自營商買賣超：+259 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 28.87億 90% -12%
24/7 32.93億 128% 111%
24/6 15.60億 141% -21%
24/5 19.70億 2192% 6%
24/4 18.65億 568% -32%
24/3 27.62億 45% 747%

遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收8月營收遠雄

相關行情

台股首頁我要存股
遠雄76.80.79%
美元/台幣32.090.51%

延伸閱讀


Empty