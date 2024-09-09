營收速報 - 遠雄(5522)8月營收28.87億元年增率高達89.5％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:15
今年1-8月累計營收為148.43億元，累計年增率51.67%。
最新價為76.8元，近5日股價下跌-6.04%，相關建材營造下跌-5.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-546 張
- 外資買賣超：-844 張
- 投信買賣超：+39 張
- 自營商買賣超：+259 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|28.87億
|90%
|-12%
|24/7
|32.93億
|128%
|111%
|24/6
|15.60億
|141%
|-21%
|24/5
|19.70億
|2192%
|6%
|24/4
|18.65億
|568%
|-32%
|24/3
|27.62億
|45%
|747%
遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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