營收速報 - 駿吉-KY(1591)8月營收2,416萬元年增率高達157.74％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:15
今年1-8月累計營收為1.49億元，累計年增率235.39%。
最新價為50.6元，近5日股價上漲0.6%，相關電機機械股價指數下跌-3.51%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-45 張
- 外資買賣超：-30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|2,416萬
|158%
|10%
|24/7
|2,201萬
|214%
|25%
|24/6
|1,756萬
|646%
|-30%
|24/5
|2,526萬
|548%
|12%
|24/2
|858萬
|50%
|-5%
|24/1
|900萬
|58%
|55%
駿吉-KY(1591-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動式槍釘系列製造、生產。傢俬釘製造、生產。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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