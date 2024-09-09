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鉅亨速報

營收速報 - 駿吉-KY(1591)8月營收2,416萬元年增率高達157.74％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:15


駿吉-KY(1591-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣2,416萬元，年增率157.74%，月增率9.78%。

今年1-8月累計營收為1.49億元，累計年增率235.39%。

最新價為50.6元，近5日股價上漲0.6%，相關電機機械股價指數下跌-3.51%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-45 張
  • 外資買賣超：-30 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 2,416萬 158% 10%
24/7 2,201萬 214% 25%
24/6 1,756萬 646% -30%
24/5 2,526萬 548% 12%
24/2 858萬 50% -5%
24/1 900萬 58% 55%

駿吉-KY(1591-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動式槍釘系列製造、生產。傢俬釘製造、生產。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收8月營收駿吉-KY

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