盤後速報 - 美而快(5321)次交易(10)日除權息1元，參考價65.81元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:05
美而快(5321-TW)次交易(10)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.75元，合計股利1元。
首日參考價為65.81元，相較今日收盤價71.00元，權息值合計為5.19元，股息殖利率0.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/10
|71.00
|0.25
|0.35%
|0.75
|2023/08/28
|86.6
|0.7
|0.81%
|2.3
|2022/09/21
|89.2
|0.5
|0.56%
|1.5
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