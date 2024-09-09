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鉅亨速報

盤後速報 - 美而快(5321)次交易(10)日除權息1元，參考價65.81元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:05


美而快(5321-TW)次交易(10)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.75元，合計股利1元。

首日參考價為65.81元，相較今日收盤價71.00元，權息值合計為5.19元，股息殖利率0.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/10 71.00 0.25 0.35% 0.75
2023/08/28 86.6 0.7 0.81% 2.3
2022/09/21 89.2 0.5 0.56% 1.5

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