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鉅亨速報

盤後速報 - 美而快(5321)下週(9月10日)除權息1元，預估參考價63.67元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05


美而快(5321-TW)下週(9月10日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.75元，合計股利1元。

以今日(9月3日)收盤價68.70元計算，預估參考價為63.67元，權息值合計為5.03元，股息殖利率0.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

美而快(5321-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發及零售買賣業務。無店面零售業務。電子零組件之製造、加工及買賣業務。近5日股價下跌2.44%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/10 68.70 0.25 0.36% 0.75
2023/08/28 86.6 0.7 0.81% 2.3
2022/09/21 89.2 0.5 0.56% 1.5

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