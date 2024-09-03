盤後速報 - 美而快(5321)下週(9月10日)除權息1元，預估參考價63.67元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05
美而快(5321-TW)下週(9月10日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.75元，合計股利1元。
以今日(9月3日)收盤價68.70元計算，預估參考價為63.67元，權息值合計為5.03元，股息殖利率0.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
美而快(5321-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發及零售買賣業務。無店面零售業務。電子零組件之製造、加工及買賣業務。近5日股價下跌2.44%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/10
|68.70
|0.25
|0.36%
|0.75
|2023/08/28
|86.6
|0.7
|0.81%
|2.3
|2022/09/21
|89.2
|0.5
|0.56%
|1.5
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