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鉅亨速報

盤後速報 - 保綠-KY(8423)次交易(9)日除權息0.9元，參考價22.62元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


保綠-KY(8423-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.5元，合計股利0.9元。

首日參考價為22.62元，相較今日收盤價24.15元，權息值合計為1.53元，股息殖利率1.66%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 24.15 0.4 1.66% 0.5
2023/09/08 23.7 0.5 2.11% 0.5
2022/09/13 19.15 0.3 1.57% 0.3
2021/09/10 18.8 0.4 2.13% 0.5
2020/09/22 18.4 0.6 3.26% 0.4

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