盤後速報 - 保綠-KY(8423)次交易(9)日除權息0.9元，參考價22.62元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
保綠-KY(8423-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.5元，合計股利0.9元。
首日參考價為22.62元，相較今日收盤價24.15元，權息值合計為1.53元，股息殖利率1.66%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|24.15
|0.4
|1.66%
|0.5
|2023/09/08
|23.7
|0.5
|2.11%
|0.5
|2022/09/13
|19.15
|0.3
|1.57%
|0.3
|2021/09/10
|18.8
|0.4
|2.13%
|0.5
|2020/09/22
|18.4
|0.6
|3.26%
|0.4
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