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鉅亨速報

盤後速報 - 偉全(1465)次交易(10)日除息0.5元，參考價14.85元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:05


偉全(1465-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為14.85元，相較今日收盤價15.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/10 15.35 0.5 3.26% 0.0
2023/07/26 14.5 0.85 5.86% 0.0
2022/07/19 12.55 0.3 2.39% 0.0
2021/09/01 12.9 0.3 2.33% 0.0
2020/09/07 15.6 1.5 9.62% 0.0

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