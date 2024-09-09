盤後速報 - 偉全(1465)次交易(10)日除息0.5元，參考價14.85元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:05
偉全(1465-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為14.85元，相較今日收盤價15.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/10
|15.35
|0.5
|3.26%
|0.0
|2023/07/26
|14.5
|0.85
|5.86%
|0.0
|2022/07/19
|12.55
|0.3
|2.39%
|0.0
|2021/09/01
|12.9
|0.3
|2.33%
|0.0
|2020/09/07
|15.6
|1.5
|9.62%
|0.0
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