最貴球隊排行榜出爐！前三名NBA佔兩席快艇隊重奪第一寶座 NFL野馬隊緊追其後

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 17:06

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最新數據顯示，微軟前執行長 Steve Baller 旗下 NBA 球隊洛杉磯快艇重新奪回世界上最貴運動隊伍頭銜，排在其後的則是零售巨擘沃爾瑪繼承人 Rob Walton 家族的丹佛野馬隊，第三名則是拉斯維加斯金沙集團前董事長兼執行長 Sheldon Adelson 遺孀 Miriam Adelson 首次躋身全球最富有的運動隊老闆榜單，因她跟家人去年從億萬富豪 Mark Cuban 手中買下達拉斯小牛隊多數股份。

根據《Forbes》報導，花錢對洛杉磯快艇隊老闆 Steve Ballmer 從來都不是問題。 2014 年，這位微軟前執行長以創紀錄的 20 億美元收購快艇隊，當時市場普遍認為出價過高。《Forbes》最近對快艇估值為 5.75 億美元）。

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今年 1 月，Ballmer 又斥資超過 1.52 億美元將 32 歲的全明星前鋒 Kawhi Leonard 合約再延長三個賽季，其他老將如 33 歲的 Paul George 和 34 歲的 James Harden 合約預料也將延長。明年快艇隊還將搬進 Ballmer 斥資 20 億美元修建的 Intuit Dome 體育館。

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儘管在收購快艇的十年間花費巨大，但這幾乎沒有削弱 Ballmer 的財富，根據《Forbes》2024 全球億萬富豪榜顯示，這位 68 歲的商人身家估值達到 1210 億美元，與 2023 年的 807 億美元相比增長了 50%。得益於微軟股票的出色表現，他再次成為世界上最富有的球隊老闆。

此前，排名第一的是 Mukesh Ambani，透過上市企業集團信實工業擁有孟買印度人板球隊，但此後《Forbes》調整榜單統計方法，將上市公司持有的球隊排除在外，這也影響到日本棒球福岡軟體鷹的老闆孫正義，大型未上市企業集團擁有的球隊，包括紅牛的 F1 車隊，英力士的曼聯和 OGC 尼斯也受到影響。

總體而言，世界上最富有的 20 位運動隊老闆總身家為 4810 億美元，較去年減少 6%。今年榜單中，除其中三位外財富都有所增加，而今年下降的主因是剔除了 Amban、孫正義等人。

NBA 是今年榜單上出現最多的體育聯盟，有 9 個老闆擁有該聯盟旗下球隊，緊隨其後的是美國職業橄欖球聯盟 (NFL)，共有七位、美國國家冰球聯盟 (NHL)，共有五位，美國職業足球大聯盟 (MLS)，共有四位及歐洲足球球會的三位。