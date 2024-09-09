search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

最貴球隊排行榜出爐！前三名NBA佔兩席快艇隊重奪第一寶座 NFL野馬隊緊追其後

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 17:06

cover image of news article
最貴球隊排行榜出爐！前三名NBA佔兩席快艇隊重奪第一寶座 NFL野馬隊緊追其後（圖：Shutterstock）

最新數據顯示，微軟前執行長 Steve Baller 旗下 NBA 球隊洛杉磯快艇重新奪回世界上最貴運動隊伍頭銜，排在其後的則是零售巨擘沃爾瑪繼承人 Rob Walton 家族的丹佛野馬隊，第三名則是拉斯維加斯金沙集團前董事長兼執行長 Sheldon Adelson 遺孀 Miriam Adelson 首次躋身全球最富有的運動隊老闆榜單，因她跟家人去年從億萬富豪 Mark Cuban 手中買下達拉斯小牛隊多數股份。

根據《Forbes》報導，花錢對洛杉磯快艇隊老闆 Steve Ballmer 從來都不是問題。 2014 年，這位微軟前執行長以創紀錄的 20 億美元收購快艇隊，當時市場普遍認為出價過高。《Forbes》最近對快艇估值為 5.75 億美元）。
BB
今年 1 月，Ballmer 又斥資超過 1.52 億美元將 32 歲的全明星前鋒 Kawhi Leonard 合約再延長三個賽季，其他老將如 33 歲的 Paul George 和 34 歲的 James Harden 合約預料也將延長。明年快艇隊還將搬進 Ballmer 斥資 20 億美元修建的 Intuit Dome 體育館。


儘管在收購快艇的十年間花費巨大，但這幾乎沒有削弱 Ballmer 的財富，根據《Forbes》2024 全球億萬富豪榜顯示，這位 68 歲的商人身家估值達到 1210 億美元，與 2023 年的 807 億美元相比增長了 50%。得益於微軟股票的出色表現，他再次成為世界上最富有的球隊老闆。

此前，排名第一的是 Mukesh Ambani，透過上市企業集團信實工業擁有孟買印度人板球隊，但此後《Forbes》調整榜單統計方法，將上市公司持有的球隊排除在外，這也影響到日本棒球福岡軟體鷹的老闆孫正義，大型未上市企業集團擁有的球隊，包括紅牛的 F1 車隊，英力士的曼聯和 OGC 尼斯也受到影響。

總體而言，世界上最富有的 20 位運動隊老闆總身家為 4810 億美元，較去年減少 6%。今年榜單中，除其中三位外財富都有所增加，而今年下降的主因是剔除了 Amban、孫正義等人。

NBA 是今年榜單上出現最多的體育聯盟，有 9 個老闆擁有該聯盟旗下球隊，緊隨其後的是美國職業橄欖球聯盟 (NFL)，共有七位、美國國家冰球聯盟 (NHL)，共有五位，美國職業足球大聯盟 (MLS)，共有四位及歐洲足球球會的三位。

Steve Cohen 則是今年榜單上唯一一位美國職棒大聯盟 (MLB) 球隊老闆，而作為 NBA 球隊老闆之一的蔡崇信（Joe Tsai）是榜上唯一的 WNBA 球隊老闆。

文章標籤

最貴球隊NBA快艇隊NFL

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數101.5470.37%

Empty