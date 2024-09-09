新新併生波 新勝、新光實業提告林伯翰等人控訴惡意竊錄

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 14:25

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新新併風波不斷，新勝及台灣新光實業今 (9) 日發布共同聲明，吳東亮、彭雪芬及吳東明等董事、股東，已對林伯翰及其他涉及惡意竊錄、剪輯編造並非法散播等人提告。

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新勝及台灣新光實業聲明指出，本公司家族成員及若干外部有心人士，為其私利，恣意濫訟，並以不實資訊不斷對本公司董事、股東及家族成員等進行抹黑攻訐，以圖阻撓進行中之合意併購案件，破壞金融市場秩序甚鉅，實已難容。