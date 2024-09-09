新新併生波 新勝、新光實業提告林伯翰等人控訴惡意竊錄
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 14:25
新新併風波不斷，新勝及台灣新光實業今 (9) 日發布共同聲明，吳東亮、彭雪芬及吳東明等董事、股東，已對林伯翰及其他涉及惡意竊錄、剪輯編造並非法散播等人提告。
中信金 (2891-TW) 日前向金管會提出公開收購新光金 (2888-TW)，正式與台新金 (2887-TW) 宣戰，雙方隔空交戰，不過，有媒體爆出台新金董事長吳東亮錄音檔，遭指控涉及背信等罪，以及違反金金分離原則，台北地檢署已接獲相關錄音檔偵辦中。
新勝及台灣新光實業聲明指出，本公司家族成員及若干外部有心人士，為其私利，恣意濫訟，並以不實資訊不斷對本公司董事、股東及家族成員等進行抹黑攻訐，以圖阻撓進行中之合意併購案件，破壞金融市場秩序甚鉅，實已難容。
新勝及台灣新光實業表示，本公司受害之董事、股東及家族成員等，包括彭雪芬女士、吳東亮先生、吳東明先生及吳東勝先生等數人，今日已對林伯翰先生及其他涉及惡意竊錄及剪輯編造並予非法散播之人等，依法提起最嚴厲之刑事告訴，以正視聽、以扼不法，並維全體股東之合法權益及金融市場秩序之穩定。
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