營收速報 - 美隆電(2477)8月營收3.38億元年增率高達49.14％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 14:15
今年1-8月累計營收為16.96億元，累計年增率11.02%。
最新價為24.55元，近5日股價下跌-8.51%，相關其他電子下跌-4.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+212 張
- 外資買賣超：+186 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+26 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|3.38億
|49%
|57%
|24/7
|2.15億
|-22%
|-22%
|24/6
|2.73億
|45%
|35%
|24/5
|2.02億
|-26%
|-15%
|24/4
|2.39億
|32%
|30%
|24/3
|1.84億
|8%
|273%
美隆電(2477-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣。前項有關產品及其原料進出口及代理業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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