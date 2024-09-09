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鉅亨速報

營收速報 - 威致(2028)8月營收7.50億元年增率高達41.92％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 14:15


威致(2028-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣7.50億元，年增率41.92%，月增率-0.4%。

今年1-8月累計營收為70.08億元，累計年增率-0.23%。

最新價為22.15元，近5日股價下跌-4.4%，相關鋼鐵工業下跌-4.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-218 張
  • 外資買賣超：-178 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-40 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 7.50億 42% -0%
24/7 7.53億 35% -5%
24/6 7.92億 -14% -7%
24/5 8.53億 -7% -14%
24/4 9.86億 12% -5%
24/3 10.33億 -31% 34%

威致(2028-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼筋.鋼胚.棒鋼.盤元.廢鋼等鋼製品之製造加工買賣業務。大鋼胚.小鋼胚.鋼錠.等特殊鋼之製造.加工.買賣業務。廢鐵進口.輪船解體急舊船買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收8月營收威致

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威致22.15-2.85%
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