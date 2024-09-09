又有零售巨頭倒下 美國折扣連鎖店Big Lot啟動破產程序

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-09 13:50

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美國折扣家居用品零售商 Big Lot (BIG-US)周一 (9 日) 表示，公司已根據美國破產法第 11 章啟動破產程序，並已獲得 7.075 億美元資金支持其運營，並將其業務出售給私募股權公司 Nexus Capital。

早些時候，Big Lot 宣布推遲原定於 9 月 6 日發布的第二季財報。

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據報導，Big Lot 一直在與 AlixPartners 和 Guggenheim Partners 的顧問就破產和出售流程進行合作。

Big Lot 是一家經營約 1,400 家商店並僱用 30,000 多名員工的零售商，過去幾季一直在努力應對銷售額下降的問題，這給其資產負債表帶來了壓力。

其股價在過去一年暴跌超過 90%，上周五盤後交易中，跌幅超過 22%。

Big Lot 創立於 1967 年，2006 年在紐交所上市。媒體報導，截至 2021 年，公司在美國和加拿大擁有近 1500 家商店。當時年銷售額高達 400 億美元，股價一度超過了 72 美元。

不過，Big Lot 發展急轉直下，2023 年 10 月，CreditRiskMonitor 報告 Big Lot 即將根據美國破產法第 11 章申請破產保護。公司在 2023 年關閉了 52 家門市。

2024 年 7 月，Big Lot 宣布關閉全國 35 至 40 家業績不佳的門市，並將原因歸咎於通貨膨脹和成本上漲。該公司警告稱，它可能無法熬過 2024 年剩餘時間，並且可能即將根據美國破產法第 11 章申請破產保護。