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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為29元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.74元，其中最高估值1.91元，最低估值1.64元，預估目標價為29元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.91(1.91)1.931.56
最低值1.64(1.5)1.531.52
平均值1.76(1.72)1.71.54
中位數1.74(1.72)1.671.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值69,862,14070,186,00067,060,300
最低值56,138,00055,980,00062,533,940
平均值63,857,06063,173,27064,797,120
中位數63,886,12063,397,90064,797,120

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.651.561.521.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,255,13267,756,39462,604,42959,568,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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