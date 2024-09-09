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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 10:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.38元，其中最高估值4.37元，最低估值0.83元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.37(4.37)7.598.0510.42
最低值0.83(0.83)4.255.175.65
平均值1.74(1.59)5.616.77.99
中位數1.38(1.36)5.676.887.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值43.68億48.35億54.60億62.39億
最低值40.45億42.35億44.08億45.87億
平均值41.41億45.47億49.96億53.38億
中位數41.30億45.58億49.98億53.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.05-1.364.271.522.65
營業收入21.59億26.67億29.86億33.95億36.96億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINCY

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