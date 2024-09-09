營收速報 - 富宇(4907)8月營收3,755萬元年增率高達69429.63％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 08:15
富宇(4907-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣3,755萬元，年增率69429.63%，月增率-34.05%。
今年1-8月累計營收為31.90億元，累計年增率5856.24%。
最新價為76.9元，近5日股價下跌-11.3%，相關建材營造股價指數下跌-4.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|3,755萬
|69430%
|-34%
|24/7
|5,693萬
|113768%
|-83%
|24/6
|3.37億
|635919%
|-46%
|24/5
|6.23億
|0%
|-68%
|24/4
|19.26億
|3521%
|1435%
|24/3
|1.25億
|236600%
|199%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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