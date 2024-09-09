鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至8.87元，預估目標價為98元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.09元下修至8.87元，其中最高估值10.99元，最低估值6.71元，預估目標價為98元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.99(10.99)
|9.52
|8.85
|最低值
|6.71(6.71)
|6.33
|7.74
|平均值
|8.96(9)
|7.76
|8.28
|中位數
|8.87(9.09)
|7.29
|8.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|359,891,000
|408,397,000
|441,069,000
|最低值
|232,524,000
|219,093,000
|260,451,840
|平均值
|288,551,220
|294,389,980
|329,181,010
|中位數
|270,584,150
|268,259,000
|307,601,590
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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