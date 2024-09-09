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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至8.87元，預估目標價為98元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 08:11


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.09元下修至8.87元，其中最高估值10.99元，最低估值6.71元，預估目標價為98元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.99(10.99)9.528.85
最低值6.71(6.71)6.337.74
平均值8.96(9)7.768.28
中位數8.87(9.09)7.298.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值359,891,000408,397,000441,069,000
最低值232,524,000219,093,000260,451,840
平均值288,551,220294,389,980329,181,010
中位數270,584,150268,259,000307,601,590

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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