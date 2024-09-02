三摺疊將亮相？華為宣布9月10日辦新品發表會 強碰蘋果iPhone 16公布

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-02 14:12

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中國科技大廠華為今 (2) 日在微博官方帳號上宣佈，將於下周二 (10 日) 下午兩點半正式召開新品發佈會，該公司常務董事、終端 BG 董事長暨車 BU 董事長余承東隨後更表示，華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！

余承東說道：「這是別人想到但做不到的劃時代產品，5 年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」

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華為新品發佈時間點將強碰蘋果 (AAPL-US) iPhone 16 新機發表會，只不過後者是在北京時間下周二清晨 1 點，主題是「高光時刻」，而華為終端則在微博上稱「非凡之作，時刻高光，9 月 10 日 14：30，華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發佈會，敬請期待！」

余承東曾在「與輝同行」的直播中透露，華為下一代摺疊機歷經 5 年研發，即將面世。「下一代的摺疊機，別人都能想得到，但做不出來。我們已經想了五年了，終於可能快要出來了。」

今年 8 月，多名博主在社交平台曬出華為常務董事余承東在機艙裡操作一款新機的照片。 照片顯示，余承東手持一台三摺疊新機。

據悉，華為佈局三摺疊多年，早在 2022 年就申請多項相關專利，2024 年 2 月 21 日，華為申請名為摺疊機設備的專利，展現了一種三次摺疊的新形態電子設備，主體結構包括三個殼體、兩個鉸鏈以及一塊軟性螢幕，其使用一個內折鉸鍊加一個外折鉸鏈實現三個殼體的連接。

專家認為，今年下半年華為將迎來新品密集發佈期，以進一步提高自身在摺疊機領域從中階到高階市場的佈局。