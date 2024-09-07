華為「三折機」突然來了！4小時82萬人預訂

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-07 17:11

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中國華為終端周六（7 日）在微博宣布，三折螢幕手機 MateXT 非凡大師於當天 12 時 08 分開放預訂，並透過預訂海報揭開這款三折手機的神秘面紗。

據《財聯社》報導，儘管華為終端還沒公布價格，但消費者的熱情絲毫未減。華為終端剛開放預訂，人數就迅速破萬，截至周六下午 16 時 08 分，預訂量已經超過 82.3 萬人。該款產品將在 9 月 19 日 23 時 59 分結束預訂。

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這款手機將在 9 月 10 日華為終端發表會上正式亮相，並於 9 月 20 日 10 時 08 分正式發售，屆時華為終端也會公布價格。

今年 8 月，華為終端 BG 董事長余承東被拍到在飛機上使用三折手機，三塊螢幕左邊是消息列表，右邊是網頁內容，全部展開時，螢幕比普通大折疊手機大不少，側邊的保護殼裡還疑似隱藏了手寫筆。

余承東也曾在董宇輝的直播間透露：「下一代的折疊螢幕，別人都能想得到，但做不出來。我們已經想了五年了，終於可能快要出來了。」

IDC 的數據顯示，2024 年第二季，中國折疊機市場保持三位數增長，出貨量達到 257 萬支。

在折疊機市場，中國廠商展現出強大競爭力。2024 年第二季，中國折疊機市場上，華為以 41.7% 的市佔率穩居第一。

業界人士說：「現在各廠商實驗室裡應該都在研究各種形態的手機，包括三折手機。」