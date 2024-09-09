〈走進中國〉香港回不去了！購物中心空洞化 陸客揮霍採購消失

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-09 07:28

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香港頂級購物區曾經是全球店租最高的地區，現在，隨著中國消費者消失，購物中心出現了空洞化的現象。

據《彭博》報導，房地產經紀人透露，Swatch 集團曾在尖沙咀廣東道設立 Omega 門市，每月店租約 750 萬港元（96.2 萬美元）。Swatch 退租後，店租直接大砍 80%，承租者是一家銀行。

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在銅鑼灣羅素街，Burberry 集團曾在 2019 年以每月 880 萬港元承租店鋪。Burberry 退租後，店租也銳減 89%，改由一家速食餐館接手。

香港首富李嘉誠旗下豪華購物中心 1881 Heritage，也是小貓兩三隻，在眾多奢侈品牌撤出後，其 30 多個商鋪，只剩下 3 間出租，其餘全關閉。

Bridgeway Prime Shop Fund Management 公司創辦人 Edwin Lee 說：「香港曾經是購物天堂，如今卻墜入深淵，遊客來香港大手筆購買奢侈品的日子，一去不復返。」

Lee 認為，香港奢侈品市場可能永遠不會恢復昔日輝煌，「別指望香港回到 2013 年和 2014 年的水準了，可能需要四、五年的時間，才能回到 2018 年和 2019 年的水準」。

據《CNBC》報導，房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank） 亞太研究部門主管 Christine Li 則說，大陸中產階級遊客在香港的消費減少，原因出在經濟放緩。

她說：「大陸遊客對奢侈品的消費下降，對香港零售業產生深遠影響，香港零售業高度依賴大陸遊客購買手錶、包包、珠寶等高檔貨。」

官方數據顯示，大陸遊客到訪香港的人數比疫情前還少，且平均消費金額砍掉一半。香港與大陸的邊界在 2023 年初重新開放，但期待的復甦並未出現。

今年前七個月，奢侈品銷售額——包括珠寶、手錶及百貨公司的收入——較 2018 年驟降了 42%。

消費低迷，店鋪倒店，加劇了香港的蕭條感。房價處於 8 年來最低點，辦公室空置率接近歷史新高，港股是全球表現最差的股市之一。