無視董事會鼓吹 Salesforce高層薪酬方案遭股東否決

鉅亨網編譯許家華 2024-07-02 07:53

根據周一 (1 日) 提交的監管文件，全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US)股東在上周四召開的年度會議上，投票否決了公司對高層的薪酬計畫。此前，股東諮詢團體曾對授予執行長 Marc Benioff 的股權獎勵有所疑慮。

根據文件，贊成票為 33930 萬票，但反對票達 40480 萬票。董事會雖然大力鼓吹股東投下贊成票，但兩家股東諮詢公司 Glass Lewis 和 ISS 均建議投資者否決這一措施。

在 2024 財年，Benioff 的總薪酬為 3960 萬美元，高於前一年的 2990 萬美元。雖然 Benioff 的基本工資維持在 155 萬美元不變，但他獲得了額外的股票和期權獎勵，以及非股權激勵計畫報酬。最新的薪酬總額還包括此前未計入的安全費用。

1 月，董事會的薪酬委員會還給 Benioff 額外授予了價值 2000 萬美元的長期股權獎勵，以表彰公司「成功轉型行動和出色的財務業績」等因素。

Glass Lewis 在其建議中寫道，股東可能會對 Benioff 今年 1 月獲得的大量自由裁量股權獎勵「感到擔憂」，並表示這些獎勵「缺乏完全令人信服的理由。」

Benioff 已是 Salesforce 最大股東之一，持股比例超過 2%，價值接近 60 億美元。Glass Lewis 表示，由於 Benioff 的利益已與股東利益高度一致，因此額外的績效受限股票和股票期權是「不合理的」。

然而，這次年會上的投票結果是非約束性的。

Salesforce 董事會在代理聲明中表示:「我們負責設計和管理高層薪酬計畫的薪酬委員會，也重視股東意見，未來制定高層薪酬決策時將予以充分考慮。」

公司目前尚未對此做出回應。

在截至 1 月 31 日的 2024 財年中，Salesforce 股價上漲 67%，創下 2011 年以來的最佳表現。