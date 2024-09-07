〈保誠人壽展望〉分紅保單熱銷！全年展望樂觀 FYP估雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-07 09:27

‌



去年開始竄紅的分紅保單，買氣延續到今年，保誠人壽主力銷售分紅保單，新契約保費 (FYP) 占比超過 9 成，保誠人壽總經理王慰慈對於全年營運展望抱持樂觀看法，無論是新契約保費收入或總保費收入，預估一定會呈現雙位數成長。

分紅保單近年成為銀行通路新寵兒，主要受惠台、美股市多頭行情，除了享有保單固定利率外，還會有壽險公司的績效分紅，因此帶動上半年買氣暢旺。

‌



保誠人壽主推分紅保單，新契約保費收入占比高達 9 成以上，其餘則是投資型商品、醫療險等。分紅保單有躉繳或期繳，期繳以 3 年期和 6 年期最受歡迎。

王慰慈指出，整體壽險市場現在是非常蓬勃的，上半年各家壽險公司新契約保費成長相當快速，保誠人壽也不例外，預期下半年會有滿好的成績，對於今年業績表現「非常樂觀」，預估新契約保費收入一定是雙位數成長，總保費也力拚雙位數成長。

王慰慈說明，保誠人壽的分紅保單有美式與英式兩種，選擇取決於客戶經濟狀況。她建議年輕人選擇不配息的英式分紅保單，因為滾入保額累積速度較快，後面加倍的成數也比較大；若經濟上許可，也可考慮有固定配息的美式分紅保單。