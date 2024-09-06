護國神山鍍「3金」！台積14B、15B及18廠1期奪國家企業環保獎金級

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 19:30

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國家最高環保榮譽獎項的「第 6 屆國家企業環保獎頒獎典禮」，今 (6) 日頒獎典禮，由環境部長彭啓明親自頒發獎座、獎牌給 66 家獲獎企業，今年奪得金級獎的 5 家企業為玉山商業銀行、第一商業銀行及台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 14B 廠、15B 廠及十八廠一期共 3 個廠。

彭啓明在典禮上表示，得奬的企業有相當多成熟的減碳技術，希望透過國發基金讓這些技術成為新創事業，擴大對整體國家淨零的影響及助力。他同時強調，政府積極推動碳定價與碳費制度，明年碳費一定會上路，讓我國正式邁向碳定價社會。

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為鼓勵企業善盡企業社會責任，共同推動環境保護工作，環境部已連續 33 年辦理企業環保獎相關選拔活動，累計獲獎企業達 777 家次。本屆有 127 家企業參選，參選企業歷經初選、複選分組審查、實地現勘及決選等評選出 66 家獲獎企業，包括金級獎 5 家、銀級獎 25 家、銅級獎 29 家及入圍獎 7，其中 3 家企業連續 3 年獲銀級獎以上獎項，另頒發榮譽環保企業獎座。

環境部指出，今年獲金級獎的 5 家企業皆具體規劃達成 2050 淨零排放之軌跡與行動路徑，其中玉山商業銀行自 110 年起每年舉行「ESG 永續倡議行動」，112 年推動農場到餐桌價值鏈專案，協助優質商家轉型，推廣國家相關標章認證並加以輔導，串聯永續價值鏈金流，推廣在地特色產業。

第一商業銀行響應「臺灣 2050 淨零轉型關鍵戰略」，以綠色金融、淨零綠生活、自然碳匯及資源循環零廢棄等戰略結合自身營運邁向淨零排放，目前自有行舍取得綠建築標章 36 處、太陽能分行 23 間，響應環境部綠色辦公之據點達 201 處。