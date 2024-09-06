search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 茂林-KY(4935)8月營收7.01億元年增率高達36.08％

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:15


茂林-KY(4935-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣7.01億元，年增率36.08%，月增率3.78%。

今年1-8月累計營收為45.92億元，累計年增率18.16%。

最新價為69元，近5日股價上漲18.68%，相關光 電 業下跌-6.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-369 張
  • 外資買賣超：-359 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 7.01億 36% 4%
24/7 6.75億 28% 19%
24/6 5.68億 2% -9%
24/5 6.21億 -6% 0%
24/4 6.19億 14% 12%
24/3 5.51億 23% 85%

茂林-KY(4935-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導光板應用之光電產品零組件研發製造及進出口買賣業務。電子零組件製造及進出口買賣業務。模具製造批發及進出口買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收8月營收茂林-KY

相關行情

台股首頁我要存股
茂林-KY69-1.29%
美元/台幣31.926-0.45%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
茂林KY

84.21%

勝率

#營收創高股

偏強
茂林KY

84.21%

勝率

延伸閱讀


Empty