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鉅亨速報

盤後速報 - 上洋(6728)次交易(9)日除息4.98元，參考價112.52元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


上洋(6728-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.98元。

首日參考價為112.52元，相較今日收盤價117.50元，息值合計為4.98元，股息殖利率4.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 117.50 4.9833 4.24% 0.0
2023/08/17 142.5 10.0 7.02% 0.0
2022/08/24 159.5 9.0 5.64% 0.0
2021/08/19 83.7 4.2 5.02% 0.0
2020/08/27 52.01 4.0 7.69% 0.0

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