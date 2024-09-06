盤後速報 - 上洋(6728)次交易(9)日除息4.98元，參考價112.52元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
上洋(6728-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.98元。
首日參考價為112.52元，相較今日收盤價117.50元，息值合計為4.98元，股息殖利率4.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|117.50
|4.9833
|4.24%
|0.0
|2023/08/17
|142.5
|10.0
|7.02%
|0.0
|2022/08/24
|159.5
|9.0
|5.64%
|0.0
|2021/08/19
|83.7
|4.2
|5.02%
|0.0
|2020/08/27
|52.01
|4.0
|7.69%
|0.0
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