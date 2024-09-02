盤後速報 - 上洋(6728)下週(9月9日)除息4.98元，預估參考價117.02元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05
上洋(6728-TW)下週(9月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.98元。
以今日(9月2日)收盤價122.00元計算，預估參考價為117.02元，息值合計為4.98元，股息殖利率4.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
上洋(6728-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為商用洗衣服務。家電空調銷售。其 他。近5日股價上漲1.26%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|122.00
|4.9833
|4.08%
|0.0
|2023/08/17
|142.5
|10.0
|7.02%
|0.0
|2022/08/24
|159.5
|9.0
|5.64%
|0.0
|2021/08/19
|83.7
|4.2
|5.02%
|0.0
|2020/08/27
|52.01
|4.0
|7.69%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 上洋:公告本公司董事會決議通過113年第2季合併財務報告
- 上洋:公告本公司調整現金股利配息率
- 上洋7月營收3.27億元年增30.55% 1—7月達18.85億元
- 上洋:本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會
上一篇
下一篇