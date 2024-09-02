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鉅亨速報

盤後速報 - 上洋(6728)下週(9月9日)除息4.98元，預估參考價117.02元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


上洋(6728-TW)下週(9月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.98元。

以今日(9月2日)收盤價122.00元計算，預估參考價為117.02元，息值合計為4.98元，股息殖利率4.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

上洋(6728-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為商用洗衣服務。家電空調銷售。其　　他。近5日股價上漲1.26%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 122.00 4.9833 4.08% 0.0
2023/08/17 142.5 10.0 7.02% 0.0
2022/08/24 159.5 9.0 5.64% 0.0
2021/08/19 83.7 4.2 5.02% 0.0
2020/08/27 52.01 4.0 7.69% 0.0

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