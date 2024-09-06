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鉅亨速報

盤後速報 - 富強鑫(6603)次交易(9)日除息0.15元，參考價19.6元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


富強鑫(6603-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

首日參考價為19.6元，相較今日收盤價19.75元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.73%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 19.75 0.1451 0.73% 0.0
2023/09/06 16.2 0.3 1.85% 0.3
2022/08/22 18.85 0.3 1.59% 0.2
2021/10/12 16.8 0.05 0.3% 0.05
2020/07/20 9.36 0.0993 1.06% 0.0

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