盤後速報 - 富強鑫(6603)次交易(9)日除息0.15元，參考價19.6元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
富強鑫(6603-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
首日參考價為19.6元，相較今日收盤價19.75元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.73%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|19.75
|0.1451
|0.73%
|0.0
|2023/09/06
|16.2
|0.3
|1.85%
|0.3
|2022/08/22
|18.85
|0.3
|1.59%
|0.2
|2021/10/12
|16.8
|0.05
|0.3%
|0.05
|2020/07/20
|9.36
|0.0993
|1.06%
|0.0
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