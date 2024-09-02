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鉅亨速報

盤後速報 - 富強鑫(6603)下週(9月9日)除息0.15元，預估參考價20.95元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


富強鑫(6603-TW)下週(9月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

以今日(9月2日)收盤價21.10元計算，預估參考價為20.95元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

富強鑫(6603-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造。汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造。電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務。近5日股價上漲9.75%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 21.10 0.1451 0.69% 0.0
2023/09/06 16.2 0.3 1.85% 0.3
2022/08/22 18.85 0.3 1.59% 0.2
2021/10/12 16.8 0.05 0.3% 0.05
2020/07/20 9.36 0.0993 1.06% 0.0

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