盤後速報 - 富強鑫(6603)下週(9月9日)除息0.15元，預估參考價20.95元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05
富強鑫(6603-TW)下週(9月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
以今日(9月2日)收盤價21.10元計算，預估參考價為20.95元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
富強鑫(6603-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造。汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造。電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務。近5日股價上漲9.75%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|21.10
|0.1451
|0.69%
|0.0
|2023/09/06
|16.2
|0.3
|1.85%
|0.3
|2022/08/22
|18.85
|0.3
|1.59%
|0.2
|2021/10/12
|16.8
|0.05
|0.3%
|0.05
|2020/07/20
|9.36
|0.0993
|1.06%
|0.0
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