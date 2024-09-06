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鉅亨速報

盤後速報 - 三聯(5493)次交易(9)日除權息3.1元，參考價92.38元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


三聯(5493-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.6元，股票股利0.5元，合計股利3.1元。

首日參考價為92.38元，相較今日收盤價99.60元，權息值合計為7.22元，股息殖利率2.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 99.60 2.6 2.61% 0.5
2023/05/29 53.9 2.8 5.19% 0.0
2022/06/23 49.6 3.1 6.25% 0.0
2021/07/05 42.6 2.0 4.69% 0.0
2020/08/03 43.65 2.5341 5.81% 0.0

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