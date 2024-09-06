盤後速報 - 三聯(5493)次交易(9)日除權息3.1元，參考價92.38元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
三聯(5493-TW)次交易(9)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.6元，股票股利0.5元，合計股利3.1元。
首日參考價為92.38元，相較今日收盤價99.60元，權息值合計為7.22元，股息殖利率2.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|99.60
|2.6
|2.61%
|0.5
|2023/05/29
|53.9
|2.8
|5.19%
|0.0
|2022/06/23
|49.6
|3.1
|6.25%
|0.0
|2021/07/05
|42.6
|2.0
|4.69%
|0.0
|2020/08/03
|43.65
|2.5341
|5.81%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 三聯(5493)下週(9月9日)除權息3.1元，預估參考價92.76元
- 盤中速報 - 三聯(5493)急拉3.26%報98.5元，成交109張
- 盤中速報 - 三聯(5493)股價拉至漲停，漲停價103.0元，成交303張
- 盤中速報 - 三聯(5493)大漲8.51%，報102元
上一篇
下一篇