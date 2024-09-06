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鉅亨速報

盤後速報 - 泰博(4736)次交易(9)日除息10元，參考價155.0元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


泰博(4736-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

首日參考價為155.0元，相較今日收盤價165.00元，息值合計為10.0元，股息殖利率6.06%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 165.00 10.0 6.06% 0.0
2023/09/04 172.5 19.9817 11.58% 0.0
2022/08/04 196.5 14.9448 7.61% 0.0
2021/09/16 205.5 11.4209 5.56% 0.0
2020/08/10 243.5 6.4324 2.64% 0.0

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