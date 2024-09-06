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鉅亨速報

盤後速報 - 建舜電(3322)次交易(9)日除息0.23元，參考價20.57元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


建舜電(3322-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.23元。

首日參考價為20.57元，相較今日收盤價20.80元，息值合計為0.23元，股息殖利率1.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 20.80 0.2255 1.08% 0.0
2023/09/05 21.8 0.6 2.75% 0.0
2022/09/13 23.0 0.5979 2.6% 0.0
2019/09/18 8.75 0.2453 2.8% 0.0
2015/09/03 7.2199998 0.37 5.12% 0.13

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