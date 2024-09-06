盤後速報 - 建舜電(3322)次交易(9)日除息0.23元，參考價20.57元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
建舜電(3322-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.23元。
首日參考價為20.57元，相較今日收盤價20.80元，息值合計為0.23元，股息殖利率1.08%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|20.80
|0.2255
|1.08%
|0.0
|2023/09/05
|21.8
|0.6
|2.75%
|0.0
|2022/09/13
|23.0
|0.5979
|2.6%
|0.0
|2019/09/18
|8.75
|0.2453
|2.8%
|0.0
|2015/09/03
|7.2199998
|0.37
|5.12%
|0.13
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