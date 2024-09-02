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鉅亨速報

盤後速報 - 泰博(4736)下週(9月9日)除息10元，預估參考價157.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


泰博(4736-TW)下週(9月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

以今日(9月2日)收盤價167.50元計算，預估參考價為157.5元，息值合計為10.0元，股息殖利率5.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

泰博(4736-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材設備製造。近5日股價上漲3.1%，集中市場加權指數上漲0.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 167.50 10.0 5.97% 0.0
2023/09/04 172.5 19.9817 11.58% 0.0
2022/08/04 196.5 14.9448 7.61% 0.0
2021/09/16 205.5 11.4209 5.56% 0.0
2020/08/10 243.5 6.4324 2.64% 0.0

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集中市場加權指數22235.1-0.15%
泰博167.50.60%

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加權指數法興(售) 槓桿5.87

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