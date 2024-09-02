盤後速報 - 泰博(4736)下週(9月9日)除息10元，預估參考價157.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05
泰博(4736-TW)下週(9月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(9月2日)收盤價167.50元計算，預估參考價為157.5元，息值合計為10.0元，股息殖利率5.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
泰博(4736-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材設備製造。近5日股價上漲3.1%，集中市場加權指數上漲0.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|167.50
|10.0
|5.97%
|0.0
|2023/09/04
|172.5
|19.9817
|11.58%
|0.0
|2022/08/04
|196.5
|14.9448
|7.61%
|0.0
|2021/09/16
|205.5
|11.4209
|5.56%
|0.0
|2020/08/10
|243.5
|6.4324
|2.64%
|0.0
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