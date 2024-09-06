營收速報 - 協益(5356)8月營收4.03億元年增率高達53.78％
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 16:15
今年1-8月累計營收為25.02億元，累計年增率28.82%。
最新價為34.85元，近5日股價下跌-3.64%，相關電腦及週設類指數下跌-3.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-211 張
- 外資買賣超：-224 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|4.03億
|54%
|14%
|24/7
|3.52億
|56%
|10%
|24/6
|3.20億
|51%
|11%
|24/5
|2.87億
|26%
|4%
|24/4
|2.75億
|14%
|16%
|24/3
|2.38億
|-15%
|38%
協益(5356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模。電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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