〈航運指數〉SCFI連9跌 歐洲線、美東線運價周跌都超過1成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-06 17:12

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上海航交所今 (6) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周大跌 236.8 點至 2726.58 點，為連續第 9 周下跌，且跌幅達 7.99%，其中，歐洲線、美東線運價跌幅均超過 10%，隨著時序逐漸進入貨櫃海運的傳統淡季，運價築底位置仍有待觀察。

本周歐洲線運價大跌 417 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 3459 美元，跌幅多達 10.76%。

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地中海線每 TEU 來到 3823 美元，跌 260 美元，跌幅 6.37%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周重挫 928 美元至 7511 美元，跌幅 10.99%。

美西線每 FEU 報價也重挫 535 美元，來到 5605 美元，跌幅 8.71%。