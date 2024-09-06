〈航運指數〉SCFI連9跌 歐洲線、美東線運價周跌都超過1成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-06 17:12
上海航交所今 (6) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周大跌 236.8 點至 2726.58 點，為連續第 9 周下跌，且跌幅達 7.99%，其中，歐洲線、美東線運價跌幅均超過 10%，隨著時序逐漸進入貨櫃海運的傳統淡季，運價築底位置仍有待觀察。
本周歐洲線運價大跌 417 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 3459 美元，跌幅多達 10.76%。
地中海線每 TEU 來到 3823 美元，跌 260 美元，跌幅 6.37%。
而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周重挫 928 美元至 7511 美元，跌幅 10.99%。
美西線每 FEU 報價也重挫 535 美元，來到 5605 美元，跌幅 8.71%。
貨攬業者中菲行 (5609-TW) 指出，海運市場旺季提前結束，且船公司提供大量加班船，造成運價下調。
台驊則認為，聯準會降息機率增，有助提升消費者購買力，在中國十一黃金周前，集團在遠東區出貨箱量可望達到高峰，不過，市況仍有許多變數，包括地緣政治、關稅實行、港口壅塞、北美勞資協議等。
另一方面，美東碼頭工人於 10 月 1 日是否罷工牽引運價變動，不過，貨攬業者預期，今年適逢美國總統大選，罷工的可能性較過往低。
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