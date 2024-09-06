〈陸港盤後〉A股三大指數收盤盡墨 創業板指領跌 滬指續創2月初來新低

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-06 16:07

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中國 A 股市場三大指數周五 (6 日) 全天震盪下行，午盤過後加速下探，上證指數(SSEC) 續創 2 月初來新低，香港市場則因颱風摩羯休市。

滬指周四收盤跌 0.81% 至 2765.81 點，深證成指挫跌 1.44% 至 8130.77 點，創業板指更跌 1.77% 至 1538.07 點，兩市合計成交金額人民幣 5348 億，較上交易日減少 246 億。

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從大盤來看，保險、汽車整車、證券、電商等族群漲幅居前，折疊螢幕、PCB 概念股、居家醫療保健、醫藥、地產、釀酒等類股走低，光電概念股展開調整，金剛光電跌逾 8%，摺疊螢幕概念股也震盪走低，凱盛科技跌停。

保險、券商類股則逆市拉升，天風證券、國海證券、天茂集團漲停，天茂過去 6 個交易日有 5 日漲停，另國營企業改革概念股表現活躍，長春一東、交運股份、動力新科、錦江線上等漲停作收，零售類股則在盤中拉升，上海九百、茂業商業漲停。此外，高科技股續獲資金追捧，深圳華強、科森科技、大眾交通、偉時電子等漲停。

整體上，滬深兩市個股跌多漲少，逾 4700 檔個股下跌，上漲僅 5 百多檔。

東莞證券表示，經過持續震盪調整後，當前 A 股已具有較高的性價比和安全邊際，人民幣匯率走穩亦對資金面及市場信心帶來提振，9 月有望成為大盤修復反彈的窗口期，但後市仍需觀察量能等指標的邊際變化，ETF 等增量資金仍是市場重要支撐。操作上，由於半年辦已公布完畢，業績成長較高族群料將獲得投資人更多青睞。