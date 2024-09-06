7.7兆！史上最大規模「A+H」合併案誕生 陸兩大券商國泰君安與海通將合併

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-06 12:17

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《21 世紀經濟報道》報導，本次國泰君安與海通合併是新「國九條」實施以來，中國重量級券商合併重組的首例，也是中國資本市場史上規模最大的 A+H 雙邊市場吸收合併、上市券商 A+H 最大的整合案例，涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業，屬於重大無先例的創新事項。

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中國中央和相關部門近期多次強調推動大型券商做優做強。今年 4 月中國國務院在發布的新「國九條」提出「支持頭部機構透過併購重組、組織創新等方式提升核心競爭力」。

中國證監會也集中推出相關配套政策文件，明確「到 2035 年形成 2 至 3 家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構」的目標。

在政策引導下，今年以來中小券商整合步伐明顯加快，但頭部券商合併此前尚停留在「傳聞」階段。

以去年數據估算，國泰君安與海通合併後的總資產、歸母淨資產將分別達人民幣 1.68 兆元 (約 7.7 兆台幣)、3300 億元，均處於業界首位，證券業「超級航空母艦」呼之欲出。

報導指出，本次合併另一重要背景是兩家券商同屬上海國資。公開資料顯示，國泰君安實際控制人為上海國際集團有限公司，海通最大股東為上海國盛（集團）有限公司。

《上海市貫徹〈國營企業改革深化提升行動方案（2023—2025 年）〉的實施方案》明確提出，要「支持頭證券公司加強業務創新、集團化經營、併購重組，打造一流投資銀行」，上海十二屆市委五次全會提出要「深入推進國企改革深化提升行動」、「緊緊圍繞五個中心』建設加大改革開放突破力度」 。