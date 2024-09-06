中國旺旺砸逾6億買空中巴士商用飛機 陸媒：海外擴大布局所需

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-06 15:16

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中國旺旺 (00151-HK) 本月初表示，附屬公司天津祥旺諮詢擬斥資約 1940 萬美元 (約 6.25 億台幣) 購買一架空中巴士 A318-112 商務飛機。該公司表示，由於管理階層需要不時在國內往返以監督境內經營情況，購買飛機有助提升效率，符合集團利益。

《21 世紀商業評論》報導，旺旺逾 9 成業務在中國，蔡衍明在當地有 420 間營業所及 34 個生產基地，購買新飛機除不時在中國境內往返外，該公司也說需要「更頻密往返不同海外地區」，以因應正在加速成長的海外業務。

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旺旺在 2023 財年的海外業務增幅達雙位數。蔡衍明長子蔡紹中今年初表示，要把海外市場當未來的中國市場來做。米餅業務有潛力，這條產品線能讓旺旺在全球範圍內「推廣自己」。

2023 財年，受益於海外市場及新興管道成長，米果大類收益年增 2.3% 至人民幣 59.77 億元，其中海外市場佔比約 20%。

由於越南是全球五大精米生產國之一，人口近 1 億且能便利通往其他東南亞國家。2022 年，旺旺在越南前江省新工廠投產，蔡衍明視其為跨出「世界夢」的第一步。

蔡衍明還在德國設立辦事處，並在美國推出「DeliGrains」牌烤糙米脆片等新產品。截至今年 3 月底，旺旺已在越南跟泰國等 5 國設立海外附屬公司。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，「旺旺有強大的品牌影響力和豐富的產品線，其米果等休閒食品，在亞洲市場具有較高的知名度和市佔率」，但全球供應鏈的複雜性和不確定性，可能對蔡衍明的新佈局造成影響。