盤中速報 - 映興(3597)股價拉至漲停，漲停價28.4元，成交272張

主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌2.66%。