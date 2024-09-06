盤中速報 - 映興(3597)股價拉至漲停，漲停價28.4元，成交272張
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 09:27
映興(3597-TW)06日09:27上漲2.55元，股價漲停報28.4元，委買251,000張，成交272張。
主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌2.66%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+43 張
- 外資買賣超：+43 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-32 張
- 融券增減：0 張
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