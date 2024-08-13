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鉅亨速報

盤中速報 - 映興(3597)大漲9.2%，報26.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 11:37


映興(3597-TW)13日11:37股價上漲2.25元，報26.7元，漲幅9.2%，成交303張。

映興(3597-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務。PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售。AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合。

近5日股價上漲7.71%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+28 張
  • 外資買賣超：+28 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+33 張
  • 融券增減：0 張

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集中市場加權指數21796.570.11%
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