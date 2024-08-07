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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司VFC-US的目標價調升至15元，幅度約15.38%

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對VF公司(VFC-US)提出目標價估值：中位數由13元上修至15元，調升幅度15.38%。其中最高估值25元，最低估值10元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予VF公司評價：積極樂觀4位、保持中立15位、保守悲觀3位。

VF公司今(7日)收盤價為16.44元。近5日股價下跌15.38%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VFC市場預估目標價

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