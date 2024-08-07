鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司VFC-US的目標價調升至15元，幅度約15.38%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 14:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對VF公司(VFC-US)提出目標價估值：中位數由13元上修至15元，調升幅度15.38%。其中最高估值25元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予VF公司評價：積極樂觀4位、保持中立15位、保守悲觀3位。
VF公司今(7日)收盤價為16.44元。近5日股價下跌15.38%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司VFC-US的目標價調升至13元，幅度約8.33%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aspen Technology Inc(AZPN-US)EPS預估上修至7.13元，預估目標價為225.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為162.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4.75元，預估目標價為70.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇