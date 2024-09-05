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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科派特(CPRT-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對科派特(CPRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元下修至1.55元，其中最高估值1.67元，最低估值1.48元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.67(1.73)1.892
最低值1.48(1.51)1.72
平均值1.58(1.63)1.762
中位數1.55(1.62)1.722

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值47.03億51.58億54.18億
最低值45.00億48.29億54.18億
平均值45.75億49.80億54.18億
中位數45.32億49.69億54.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.730.981.131.281.40
營業收入22.06億26.93億35.01億38.70億42.37億

詳細資訊請看美股內頁：
科派特(CPRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPRT

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