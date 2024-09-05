鉅亨速報 - Factset 最新調查：科派特(CPRT-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對科派特(CPRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.62元下修至1.55元，其中最高估值1.67元，最低估值1.48元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.67(1.73)
|1.89
|2
|最低值
|1.48(1.51)
|1.7
|2
|平均值
|1.58(1.63)
|1.76
|2
|中位數
|1.55(1.62)
|1.72
|2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|47.03億
|51.58億
|54.18億
|最低值
|45.00億
|48.29億
|54.18億
|平均值
|45.75億
|49.80億
|54.18億
|中位數
|45.32億
|49.69億
|54.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.73
|0.98
|1.13
|1.28
|1.40
|營業收入
|22.06億
|26.93億
|35.01億
|38.70億
|42.37億
詳細資訊請看美股內頁：
科派特(CPRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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